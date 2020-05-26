Dünya

Son 24 saatte Çin’de 7, Güney Kore’de 19 yeni kovid-19 vakası tespit edildi

26 Mayıs 2020
Çin ve Güney Kore


Son bir günde Çin’de 7, Güney Kore’de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Çin’de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı. Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi. Çin’de 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.
Başkent Pekin’deki bazı uluslararası okulların 1 Haziran’da eğitime başlaması planlanıyor.
Ülkede 82 bin 992 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

GÜNEY KORE’DE 19 YENİ VAKA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 yeni vakanın saptandığı ifade edildi.
Vakalardan 3’ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.
Güney Kore’de 11 bin 225 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti.

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