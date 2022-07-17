Dünya

Somali’de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15’ten fazla yaralı

17 Temmuz 2022
Somali






Somali’nin Jowhar şehrinde bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15’ten fazla kişi yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Jowhar şehrinde Somalili siyasetçilerin bulunduğu Nuur Doob Otel’e bombalı saldırı düzenlendi.




Yetkililer, bomba yüklü aracın otele çarpması sonucu en az 2 kişinin kaybettiğini, 15’ten fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.



 

Somali’de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15’ten fazla yaralı

 

Somali’nin Hirshabelle Eyalet Sözcüsü Daud Haji Irro yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15’ten fazla kişinin yaralandığını tespit ettik” dedi. Sözcü ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.

Terör örgütü suçu üstlendi

Bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtilirken, terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hirshabelle bölge yetkililerinin bulunduğu otelin hedef alındığı aktarıldı.



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17 Temmuz 2022






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