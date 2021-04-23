“Sol ayaklı Neymar” Kayky resmen Manchester City’de!

Kulüpten yapılan açıklamada, ”Kayky’nin gelecekteki transferi konusunda Fluminense ile anlaşmaya vardığımızı belirtmekten mutluluk duyuyoruz.” denildi.

Haziran ayında 18 yaşına girecek olan futbolcu sezon sonuna kadar Brezilya ekibinde forma giymeye devam edecek ve yazın Manchester City’ye katılacak.

Kayky kimdir?

Sol ayağıyla ün kazanan genç yetenek 2003’te Rio’da dünyaya geldi. Özellikle sağ forvet olarak dikkat çeken oyuncu ülkesinde ‘Sol ayaklı Neymar’ lakabıyla tanınıyor. 1.75 boyundaki futbolcu hızıyla da dikkat çekiyor.