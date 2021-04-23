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“Sol ayaklı Neymar” Kayky resmen Manchester City’de!

Man City Kayky için Fluminense ile anlaşmaya vardı

23 Nisan 2021
kayky





Manchester City, Brezilya’da ‘sol ayaklı Neymar’ olarak tanınan Kayky transferinde mutlu sona ulaştı.





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23 Nisan 2021


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