“Sol ayaklı Neymar” Kayky resmen Manchester City’de!

Manchester City, Brezilya'da 'sol ayakl\u0131 Neymar' olarak tan\u0131nan Kayky transferinde mutlu sona ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nManchester City gelece\u011fe \u00f6nemli bir yat\u0131r\u0131m yapt\u0131. \u0130ngiliz ekibi Brezilyal\u0131 gen\u00e7 yetenek Kayky transferi konusunda mutlu sona ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ''Kayky'nin gelecekteki transferi konusunda Fluminense ile anla\u015fmaya vard\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 belirtmekten mutluluk duyuyoruz.'' denildi.\r\n\r\nHaziran ay\u0131nda 18 ya\u015f\u0131na girecek olan futbolcu sezon sonuna kadar Brezilya ekibinde forma giymeye devam edecek ve yaz\u0131n Manchester City'ye kat\u0131lacak.\r\nKayky kimdir?\r\nSol aya\u011f\u0131yla \u00fcn kazanan gen\u00e7 yetenek 2003'te Rio'da d\u00fcnyaya geldi. \u00d6zellikle sa\u011f forvet olarak dikkat \u00e7eken oyuncu \u00fclkesinde 'Sol ayakl\u0131 Neymar' lakab\u0131yla tan\u0131n\u0131yor. 1.75 boyundaki futbolcu h\u0131z\u0131yla da dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n