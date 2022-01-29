Soğuk ortamda yapılan fiziksel aktivitelerde dikkat edilmesi gerekenler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, sağlıklı bir vücut için aktivitenin önemli olduğunu belirterek, ancak soğuk havalarda yapılacak aktivitelerde dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunun kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, ısı oluşumunun artırılması ve ısı kaybının azaltılmasına yönelik fizyolojik değişikliklerin yanı sıra ortama uygun giyinme, kapalı ve sıcak ortamda bulunma ve istemli kas hareketleri yapmanın da vücut ısısını artırma yönünde yararlı olduğunu dile getirdi.

Aktivitenin yapıldığı ortamdaki ısının, nemin ve rüzgârın hızının vücut ısısının korunmasında önemli etmenler olduğunu işaret eden Özalp, “Soğuk ortamda yapılan egzersizlerde bireyler vücut ısılarının sabit kalmasını sağlayamazlarsa, performanslarında azalma olur” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, bu sebeple soğuk havalarda ve özellikle dış ortamlarda egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyararak, “Soğuk yalıtımını sağlayan giysiler tercih edilmeli, bol sıvı tüketilmeli, egzersizin uygunluğuna göre başlık ve eldiven kullanılmalı, rüzgârlı havalarda rüzgârlık ve yağmurlu havada yağmurluk kullanılması yararlı olacak” dedi.

Vücudun metabolik aktivitesinin hava şartlarına uyumu ve kaslardaki yaralanmaları önlemek amacıyla 5-10 dakika arasında ısınma hareketleri yapılmasını öneren Özalp, hafif-orta şiddette büyük kas gruplarını germenin ya da yürüyüş gibi aktiviteler yapmanın yeterli olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Özalp, ısınma sağlandıktan sonra yaklaşık 30 dakika orta şiddette egzersiz (normal tempoda bisiklet, jimnastik, yürüyüş vb.) yapılabileceğini belirterek, sonrasında 5-10 dakika arasında şiddeti giderek azaltılan soğuma programı uygulanması önerisinde bulundu.

Ortalama bir egzersiz seansının 45-50 dakika arasında planlanması gerektiğini de vurgulayan Özalp, “Bireyin durumuna ve eşlik eden problemlerine yönelik olarak seçebileceği aktiviteler mutlaka bir fizyoterapist danışmanlığında planlanmalı” uyarısında bulundu.

Özalp, soğuk havaların her zaman dezavantaj olarak görülmemesi gerektiğini anımsatarak, “Soğuk havada etkin vücut ısısını oluşturmak için vücut yakıt olarak yağ tabakasını daha fazla miktarda kullanıyor. Böylece aynı şiddet ve uzunlukta soğuk hava şartlarında yapılacak olan fiziksel aktivite ile daha sıcak havalarda gerçekleştirdiğiniz fiziksel aktiviteden daha fazla kalori harcıyorsunuz” dedi.