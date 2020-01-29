Hava şartları, klimalar, alerjik reaksiyona sebeb olan kumaşlar, yanlış kullanılan cilt bakım malzemeleri cilt yaşımızı çok olumsuz etikliyor. Soğuk havalarda güzelliğimizi yansıtan cildimize nasıl bakmalıyız? Memduh Erdal Güzellik Uzmanı Pembe Vuruşan 25 yıllık deneyimlerini sizlerle paylaşıyor.

Mevsim değişikliklerinin cildimizi nasıl etkilediğinden bahseden Pembe Vuruşan “Hem sağlığımızı hem de güzelliğimizi yansıtan cildimiz soğuk havadan direk etkilenir. Kış aylarında daha hassas ve dış etkenlerden kolay etkilenen derimiz, aynı zamanda soğuk sebebi ile kan dolaşımımızın da yavaşlaması ile kuruluk, pul pul olma, çatlama, daha gergin, kaşınan, kızaran bir hal alabilir. Cilt, sert kış koşullarından fiziksel olarak etkilendiği gibi, ruhsal olarak da etkilenir. Kışın gelmesi depresyona, hareket azlığı metabolizmada yavaşlamaya yol açar. Bütün bu faktörler birleşince cilt ışıltısını, tonunu kaybedebilir. Gözenekleri genişlemiş ve nemini kaybetmiş bir ciltde yaptığımız yanlışların farkına varıp alışkanlıklarımızı değiştirirsek kış aylarında da cildimizin canlı ve sıhatli görünümünü devam ettirebiliriz.” dedi.

Soğuk havalarda cildimizi korumanın 10 kuralı;

1- Cilt Temizliği

Cildimiz gün içerisinde bir çok olumsuz faktöre maruz kalır. Bu sebeple cilt bakımının ilk adımı temizlik. Cilt tipinize uygun bir temizleme ürünü ile cildi günde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere temizlemeniz şart.

2- Cildi Yatıştırma

Cildinize sakinleştirici etki yapan tonik temizleme işleminden sonra cildi rahatlatacaktır. Tonikler cildi yatıştırmanın yanı sıra derinlemesine temizlik de yaptığı için gözeneklerinizin genişlemesini büyük oranda engelleyecektir.

3- Kişiye özel bakım

Cildinizde sizi rahatsız eden bir sorun varsa ( örneğin; düzensiz yağlanma, belli bölgelerde aşırı kuruluk, elastikiyet kaybı, cilt tonunda farklılık, veya tamamen size özel bir durum) son teknoloji ile üretilen serumlar kullanarak dilediğiniz neticeye ulaşabilirsiniz. Birinci şart doğru cilt tipine doğru ürün kullanımı.

4- Göz çevresi

Cilt bakımı yaparken mutlaka çok hassas olan göz çevresine ayrı bakım uygulanmalıdır. Yanlış ürünler göz çevrenizi yorar. Yorgun, kızarık, torbalanmış, bazı durumlarda kuru bazı durumlarda aşırı yağlı bir görüntü yaratmış olursunuz. Göz çevrenizdeki soruna uygun nemlendirici ya da bakım kremini uzman tavsiyesi ile kullanarak çok daha sağlıklı genç bir görünüm yaratabilirsizniz. Erken yaşta göz çevresi bakımına başlamak yaşlanma etkilerini geciktirir.

5- Nemlendirme

Tüm cilt tipleri neme ihtiyaç duyar. Benim cildim yağlı neme ihtiyacı yok düşüncesi tamamen yanlıştır, bütün cilt tiplerinin neme ihtiyacı vardır. Özellikle sert, soğuk ve kuru havalarda nem cildin en önemli ihtiyacıdır. Güzellik uzmanınızın yönlendirmesi ile cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi cilt bakımı rutininizin son adımı olarak mutlaka uygulamalısınız.

6- Sık ve çok sıcak su ile yıkanmayın

Çok sıcak su deformosyonu arttırır, iritasyonu çoğaltır ve cildin elastikliğini kaybetmesine yol açar. Bu sebeple yüz yıkamada suyun ısısına dikkat etmek gerekir. Ilık su ile yıkayıp akabinde soğuk su ile durulamanız cildinizi canlı tutacaktır.

7- Kış güneşinden de korunun

Soğuk havadan daha az etkilenmek için, dışarı çıkarken, güneş koruyucu özelliği olan bir nemlendirici kullanılmalıdır. Ayrıca mümkün olduğu kadar açıkta kalan bölgelerin şapka, gözlük, eldiven, atkı ile örtülmesi gerekir. Leke olmaya müsait bir cildimiz varsa her mevsim koruma faktörlü krem kullanılmalıdır.

8- Dudak kuruması ve çatlamasını önleyin

Dudaklarımızın kurumasını ve çatlamasını önlemek için günde bir kaç kez uygulayabileceğiniz dudak nemlendirici ürünler ile sıhhatli ve canlı görünüm sağlanabilir, aşırı kuruluk dudak civarını da olumsuz etkileyebilir, sıhhatli dudaklar rujunuzun çok daha hoş görünmesini sağlar.

9- Beslenmenize dikkat edin

Bol su içmek, taze meyve ve sebze tüketmek, ceviz, fıstık, fındık, kuru kayısı ve havuç yemek cildin ekstra nemlenmesini sağlayacaktır.

10- Güzellik uzmanınıza danışın!

Cildimiz dört mevsim farklı etkiler gösterir, sizlerden ricamız bir uzman eşliğinde kendi cildinizi çok iyi tanımanız ve doğru ürünler ile beslemeniz.