Soçi Zirvesi Rus basınında: Putin Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun bir sürenin ardından ilk kez yüz yüze Soçi’de biraraya geldi.

Kommersant Gazetesi, Rus lider Putin’in “görüşmelerimiz kolay geçmiyor, ancak görüş ayrılıklarına ilgili kurumlarımız çözüm bulabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Gazete, iki liderin bir araya geldiğinde sorunları çözme iradesi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

“Ankara baskılara kulak tıkadı”

İzvestiya Gazetesi, Erdoğan’ın ikinci bir S-400 hava savunma sistemi daha alma fikrini Rusya’da da dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Erdoğan Putin’e bu düşüncesini kameralar önünde açıkladı manşetiyle çıkan gazete, Ankara’nın ABD ve Nato’dan gelen baskılara kulak tıkadığına vurgu yaptı.

“Proje Erdoğan sayesinde bitti”

Rasiskaya Gazeta, Putin’in Erdoğan’a Türk akımı için bir kez daha teşekkür ettiğini yazdı.

Gazete, Türk-Rus ortaklığının en önemli alanlarının başında enerji işbirliğinin geldiğine vurgu yaptı. Erdoğan sayesinde bu projenin bitirildiğini hatırlattı.

“Barışın garantörü Türkiye ve Rusya”

Rusya’nın en çok takip edilen haber sitelerinden Lenta.ru, Erdoğan’ın “Suriye konusunda barışın garantörü Türkiye ve Rusya’dır” sözlerine yer verdi.

“Karantinadan yeni çıkan Putin’in Erdoğan ile görüşmesi için çok neden var” diyen Moskovskiy Komsomolets Gazetesi, liderlerin bölgesel konulardaki karşıtlıkları gidermek için biraraya geldiğini yazdı.