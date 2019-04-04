Slalom heyecanı başlıyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2019 yılı ilk slalom yarışı, pazar günü Mağusa’daki City Mall AVM otoparkında yapılıyor

2019 yılı Disiplin Ralli Şampiyonası’na ekstra 5 puan verecek olan “3.City Mall Slalom Yarışı”, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve City Mall Cyprus sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sezon riskleri minimize etmek için kask kullanımının mecburi olduğu slalom yarışında kaskı olmayan yarışçılara kulüp tarafından kask temin edileceği belirtildi. Ayrıca bu sezon alınan karar doğrultusunda hız ralli araçları, drift araçlar ve motorları güçlendirilmiş offroad araçlarının yarışa alınmayacağı belirtildi. KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da katkılarıyla pazar günü yapılacak organizasyon 11.00’de start alacak. Klasik araçların motor hacimlerine göre ve üretim yıllarına göre 7 sınıfa ayrılacakları yarışta kadınlar kategorisiyle birlikte toplam 8 sınıf olacak. Yarışın ardından ödül töreni aynı gün City Mall’da yapılacak.

Sınıflar

A Kategorisi (2001cc ve üzeri araçlar)

B Kategorisi (1601cc-2000cc arası)

C Kategorisi (1301-1600cc arası)

D Kategorisi (1001cc-1300cc arası)

E Kategorisi (1000cc ve daha düşük olan araçlar)

F Kategorisi (1960 yılı ve öncesinde üretilmiş araçlar)

Kadınlar Kategorisi

Turing Kategorisi (Yönetim Kurulu Üyeleri ve 25 yaşından genç araçlar)