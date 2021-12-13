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SKANDAL HATA: Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

13 Aralık 2021
SKANDAL HATA: Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak





Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.



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13 Aralık 2021


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