SKANDAL HATA: Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Kura çekimi TSİ 17.00’de yapılacak.

Villarreal’in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal’in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid’in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United’ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid’in çekebileceği rakipler arasında Manchester United’ın yer almamasına yol açtı.