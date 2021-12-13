SKANDAL HATA: Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

\u015eampiyonlar Ligi son 16 turu kura \u00e7ekiminde skandal bir hata yap\u0131ld\u0131. UEFA, \u015eampiyonlar Ligi kura \u00e7ekiminin tekrarlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUEFA \u015eampiyonlar Ligi son 16 turu kura \u00e7ekiminde skandal bir hata yap\u0131ld\u0131. \u0130lk turda ayn\u0131 grupta m\u00fccadele eden Villarreal ve Manchester United, kura \u00e7ekiminde yanl\u0131\u015fl\u0131kla ayn\u0131 torbada yer ald\u0131.\r\n\r\nUEFA, Devler Ligi son 16 turu kuras\u0131nda ya\u015fanan Manchester United olay\u0131 hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.Soru\u015fturman\u0131n ard\u0131ndan\u00a0UEFA, \u015eampiyonlar Ligi kura \u00e7ekiminin tekrarlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKura \u00e7ekimi TS\u0130 17.00'de yap\u0131lacak.\r\n\r\nVillarreal'in e\u015fle\u015febilece\u011fi tak\u0131mlar\u0131n kura torbas\u0131na yanl\u0131\u015fl\u0131kla Manchester United eklendi ve \u0130spanyol ekibinin rakibi olarak \u00e7ekildi. \u0130ki tak\u0131m ayn\u0131 grupta yer ald\u0131klar\u0131ndan bu kura ger\u00e7ekle\u015femedi. Kura torbas\u0131 yeniden kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131 ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.\r\n\r\nDaha sonras\u0131nda Atletico Madrid'in rakiplerinin belirlenece\u011fi kura torbas\u0131na Manchester United'\u0131n kat\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Bu durum, Atletico Madrid'in \u00e7ekebilece\u011fi rakipler aras\u0131nda Manchester United'\u0131n yer almamas\u0131na yol a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n