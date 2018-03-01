Skandal harita Rum televizyonunda yayınlandı

Türk savaş gemilerinin Kıbrıs açıklarında İtalyan sondaj gemisini uzaklaştırmasıyla yeniden gündeme gelen Doğu Akdeniz’deki enerji krizinin temelinde Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi’nin paylaşım haritası yatıyor.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, RUM Sigma televizyonu, Rum ve Yunanların hak iddia ettiği haritayı yayınlayarak ana hedefin “büyük Rum-Yunan (Helen) denizi’ olduğunu gözler önüne serdi. Harita, sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’nin de Akdeniz ve Ege’deki tüm haklarını yok sayıyor.

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http://www.hurriyet.com.tr//dunya/rum-tvsi-yayinladi-iste-kafalarindaki-skandal-harita-40757803