SİZİ GİDİ PİSLER!

Geçtiğimiz hafta içerisinde bizim bölgede sık sık gerçekleştirilen bir etkinlik haberine rastladım sosyal medyada. “Denizler Mavi Kalsın – Plajına Sahip Çık” grubunda Yeniboğaziçi Cittaslow gönüllüsü, Kıbrıs’ın görüp görebileceği en duyarlı çevrecilerden biri olan, sosyal güvenlik uzmanı, birçok çevre, kültür, sanat platformunda beraber çalıştığımız arkadaşım, Slowfood Lideri Umut Kurşun’un paylaşımıydı bu haber.

Faceook’un çok renkli sayfaları arasında fazla önemsenmeyen, dikkat çekmeyen, paylaşılmayan, yorum yapılmayan bir haberdi ne yazık ki. Aslında bir başka güzel insan, Mağusa Suriç Başkanı, çevreci Serdar Atai’nin fotoğrafları ve yazdıklarını paylaşmıştı Umut. Earth Day günü kapsamında bir bildiri yayınlamışlardı:

“Bugün Earth Day; Yeryüzü ya da Dünya Günü kapsamında Silver Beach-Bedi’s arasında gerçekleşen sahil temizlik etkinliğinde idik. Çoğunluğunu Rus kökenli Çevre gönüllülerinin oluşturduğu Temiz Ada topluluğu başta olmak üzere, Yeni Boğaziçi Cittaslow İnisiyatifi, Deniz Atıkları Kıbrıs Proje ekibinden bizler, Yeni Boğaziçi Belediyesi ve BRT ekibi çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Toplanan atıklar o kadar fazlaydı ki, bunların tamamını analiz etmek günler alacağından bir kısmını alıp en azından toplanan atıkları temsilen bir ayŕıştırma, kategorizasyon ve sayım yaparak onları Deniz Atıkları Veritabanımıza işleyeceğiz. Katılan ve katkıda bulunan herkesin emeğine ve koca yüreğine sağlık. Herşey daha Temiz Sahiller ve daha Sürdürülebilir bir Dünya için!”

Bu anlamlı etkinliği TEMİZ ADA Grubu (Rus çevreciler), Mağusa Suriçi Derneği, Denizler Mavi Kalsın, Slowfood Salamis Grubu gönüllüleri gerçekleştirdi. Yeniboğaziçi Belediyesi çöplerin alınmasına destek verdi. Bu güzel insanların, çevrecilerin haberi pek dikkat çekmedi. İlgi görmedi. İşin ilginç yanı Cittaslow Intertanional resmi sayfası İtalya’dan bu etkinliği paylaşarak üzerine tebrik mesajı yazdı.

Bu mesajdan sonra Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi’nin buna benzer bir haberine rastladım. Haber şöyleydi:

ÇEVREYE DUYARLI 5 RUS KADIN: “KIBRIS BU SENİN İÇİN”

SALAMİS ORMANI CİVARINDA DUYARSIZ KİŞİLERİN ÇEVREYE ATTIĞI ÇÖPLER, BUGÜN ÜLKEMİZİ VE ÇEVREYİ SEVEN 5 RUS KADIN TARAFINDAN TEMİZLENDİ. KENDİ ÜLKEMİZDE ÇEVREYE KARŞI DUYARSIZLIĞIMIZI GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER UTANDIRIRKEN, RUS KADINLAR TORBALAR DOLUSU ÇÖPLERİ TOPLAYARAK “KIBRIS BU SENİN İÇİN” DEDİ.

Salamis Ormanı civarında çevreye karşı duyarsız kişilerin tel boyuna gelişi güzel attığı çöpler bugün duyarlı 5 Rus kadın tarafından toplandı. Kadınlar bölgeden onlarca çöp poşeti dolusu plastik, kağıt ve benzeri atıkları elleri ile temizledi. Duyarsızlığı gösteren görüntüler utandırırken, Rus kadınların davranışı takdir gördü.

Sosyal medyada Mağusa ve Çevre isimli grupta yapılan paylaşımda, Rus kadınlar bir de mesaj paylaşarak “Kıbrıs bu senin için” dedi.

DUYARSIZLIK UTANÇ VERİCİ

İskele – Mağusa yolu üzerindeki St Barnabas çemberi olarak bilinen bölgede Salamis Ormanları’na giden eski yol üzerinde tel boyunca atılan atıklar utandırıcı boyutlardaydı. Özellikle doğada uzun yıllar yok olmayan plastik atıklar ve alkollü içki tenekeleri ile şişeleri bölgede çevre kirliliğine neden olurken, gece saatlerinde ıssız ve karanlık olan bölgeyi tercih edenlerin çevreye attıkları tuvalet kağıtlarının çokluğu da bölgede denetimin sıklaştırılmasının gerekliliğini gözler önüne serdi.

Bu haberleri okuyunca nasıl utandım, nasıl öfkelendim anlatamam. Bu ülke insanının çoğunun duyarsızlığından, kötülüğünden, bencilliğinden, cahilliğinden, nankörlüğünden utandım. Milletini seven, yurdunu seven, ülkesini seven insanlarız değil mi? Ölüp bayılıyoruz bunu bayrakla, sloganla, nutuklarla kanıtlamaya. Seviyoruz ülkemizi, çok seviyoruz. O yüzden ormanlarımız, sahillerimiz, sokaklarımız kir, pas, çöp içinde. Hiç utanmadan kirletiyoruz, atıyoruz. Bir tanrı edası ile, dünyanın, çevrenin, hayatın sadece yüce! insanın hizmetinde olduğu ve sadece yüce! insan için olduğu sanrısındayız. Sahillere yürüyüş yapmaya gitsek cam kırıklarından yürüyemiyoruz. Şezlonga uzansak dondurma, çips, yemek, meyve, içecek artıkları ya yerde, ya şezlongların etrafında atılı vaziyette. Parkta yürümeye çalışsak bir metre ötede çöp tenekesi olmasına rağmen masalarda artıklar ve üzerinde sinekler. Sahaya maça gitsek tellerin kenarları boş su şişeleriyle dolu. Şimdi de bunlara ıslak mendil, maske eklenmiş durumda.

Ülkemizi seviyormuşuz. Hadi canım siz de! Yaşadığı yeri, emanet aldığı dünyayı korumayan, aksine kirleten, tahrip eden, pisleten, yağmalayan kimler peki?

Pek değerli vatanseverler, ülkesini sevenler, muhterem beyler hanımlar. Çok seviyoruz ülkemizi, o yüzden Rusya dan gelen 5 kadın ellerine eldiven giyip, çöp torbalarıyla Salamis Ormanı ve civarını temizliyorlar değil mi? O insanlardaki düşüncenin ne olduğunu birazcık kavrayacak kapasiteniz var mı? Bu insanlar yaşadıkları yere saygı duyuyorlar ve seviyorlar. Seven korur da çünkü. Seven insan itina gösterir, güzeleştirir, daha iyi bir yer yapmak için çaba sarfeder. Ülkesini seven insan, ağacını da sever. Yurdunu seven insan toprağını, sahilini, yolunu, sokağını da sever. Başka insanların sizin ülkenize gelip, sizin pisliklerinizi temizlemelerinden rahatsızlık da mı duymuyorsunuz? Sizi gidi PİSLER sizi.

———————————————————————————————————-