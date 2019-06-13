Sivrisinek ve haşere ile mücadelede LTB’nin yoğun çalışmaları sürüyor

LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi Sorumlusu Dilge Özerdem çalışmalarını 12 aya yaydıklarını belirterek, sivrisinek ile ilgili entegre mücadele edildiğini ve mücadelenin çok büyük bir kısmının Lefkoşalıların sağlığını kötü yönde etkilemeyen ve hiçbir kanserojen madde içermeyen biyolojik larvasit ile yürütüldüğünü söyledi.

Kaynağından mücadele

Kaynağında mücadele ile yapılan ilaçlamada su birikintileri, göletler, dereler, arıtmalar, bodrum katları gibi birçok yere müdahale edildiğini kaydeden Özerdem, son yüzyılın en yağışlı ikinci kışının ardından derelerde yaşanan kamış sıkıntısının üzerine bir de kirli suların dereye verilmesi ile birlikte derelerdeki ekolojik dengenin bozulduğunu ve sivrisinek larvaları ile beslenen tüm balıkların öldüğünü söyledi.

Bunu önlemek adına LTB’nin sorunun ağırlıklı olarak yaşandığı Taşkınköy, Marmara, Dumlupınar gibi bölgelerde dere temizliği yaptığını belirten Özerdem, bazı bölgelerde görünen uçkun ile mücadele etmek için entegre mücedeleye kimyasal ilaçlama da eklendiğini söyledi.

Özerdem, tüm bu çalışmaların yanı sıra Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin her yıl uyguladığı ev ev hamamböceği mücadelesinin de devam etmekte olduğunu söyledi.

Mayis ayının ikinci haftasından itibaren gerçekleştirilen mücadele kapsamında Hamitköy, Haspolat, Kaymaklı, Dumlupınar, Çağlayan, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Kermiya, Marmara, Taşkınköy ve Göçmenköy de çalışmaların tamamlandığını kaydeden Özerdem, Ortaköy, Gelibolu, Yenişehir ve Kızılbaş bölgelerinde çalışmaların ise 1 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Özerdem ayrıca hamamböceği mücadelesi yapılırken bunun yanı sıra evlerin bahçelerindeki olası sivrisinek kaynaklarına da müdahale edildiğini söyledi.

Birimlerine aktarılan tüm şikayetleri değerlendirilmeye alıp 24 saat içerisinde gerekli ilaçlamalar yaptıklarını kaydeden Özerdem, “Yurttaşlarımızdan ricamiz evlerinde su dolu kap bırakmamaları, kırık rögar kapaklarını ve çürük depolarını tamir ettirmeleri ve rahatsızlık durumunda Alo 185 yirmi dört saat çözüm şikayetlerini iletmeleridir” dedi.

Yurttaşlar Alo 185 yirmi dört saat çözüm hattı ve 60 85 283 numaralı telefondan LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’ne ulaşabilir.