Sivas Belediyespor’u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 41. ve 68. dakikada Mame Thiam, 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 74. dakikada Ademi’den geldi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip kupada adını bir üst tura yazdırırken Sivas Belediyespor turnuvaya veda etti.