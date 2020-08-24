Sırtından 7 kurşunla vuruldu

ABD'de siyahileri hedef alan polis \u015fiddeti olaylar\u0131na bir yenisi eklendi. Wisconsin eyaletinde polisle tart\u0131\u015fan adam art arda ate\u015flenen kur\u015funlarla s\u0131rt\u0131ndan vuruldu.\r\n\r\n\r\nSosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada ad\u0131n\u0131n Jacob Blake oldu\u011fu bildirilen ki\u015fi ile polisler aras\u0131nda bilinmeyen sebeple tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, \u015f\u00fcphelinin arkas\u0131n\u0131 d\u00f6nerek polislerden uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve orada bulunan araca girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nBu s\u0131rada polisin siyahiyi arkas\u0131ndan vurmas\u0131 da ayn\u0131 video g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine yans\u0131d\u0131. Videoda 7 el ate\u015f edildi\u011fi duyulurken, yaral\u0131ya ka\u00e7 kur\u015funun isabet etti\u011fi a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\nY\u00dcZLERCE K\u0130\u015e\u0130 SOKA\u011eA D\u00d6K\u00dcLD\u00dc\r\nOlay\u0131n sosyal medyada yay\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sokaklara d\u00f6k\u00fclen y\u00fczlerce g\u00f6sterici polis \u015fiddetini protesto ederken, kent meydan\u0131nda ve Kenosha polis merkezinin etraf\u0131nda toplanan g\u00f6stericiler uzun s\u00fcre eylemlerine devam etti.\r\n\r\nOlaylar\u0131n ard\u0131ndan Kenosha'da gece soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131n ilan edildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\nMay\u0131s ay\u0131nda Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis \u015fiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayat\u0131n\u0131 kaybetmesinin ard\u0131ndan \u00fclke genelinde 1 aydan uzun s\u00fcren \u015fiddet i\u00e7erikli g\u00f6steriler ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n