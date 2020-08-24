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Sırtından 7 kurşunla vuruldu

ABD'de polise büyük öfke

24 Ağustos 2020
ABD Polis şiddeti

ABD’de siyahileri hedef alan polis şiddeti olaylarına bir yenisi eklendi. Wisconsin eyaletinde polisle tartışan adam art arda ateşlenen kurşunlarla sırtından vuruldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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