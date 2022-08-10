Sinema ve futbol camiamız değerli bir ismini kaybetti

Ülkemizin sevilen ve sayılan isimlerinden, Halil İnönü hayata gözlerini yumdu. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün unutulmaz isimlerinden, futbol aşığı ve aynı zamanda sinema emekçisi olan Hüseyin İnönü, Kıbrıslı Türkler tarafında Hüseyin Lotti olarak biliniyordu.

Ülkemizin sinema tarihinde önemli bir yeri bulunan Hüseyin Lotti, futbola da büyük hizmetlerde bulunmuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.