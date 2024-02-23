Şimşekler turnuvasında şampiyon Stone oldu

Şimşek Ailesinin organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun ferdi sıralamaya puan verdiği 1. Şimşekler Anı Darts Turnuvası Düzova Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Şimşek ailesinin merhum aile büyükleri Kazım Şimşek, Seyfi Şimşek ve Memiş Şimşek için bir dakikalık saygı duruşunun ardından KKDF hakemleri Hakan Oruz ve Nevzat Dalyan’ın yönettiği turnuva 58 sporcu ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Heyecanla izlenen turnuvanın finalinde James Anthony Stone rakibi Cemal Gingi’yi 5-1 skorla geçerek şampiyon olurken üçüncülük kupasına uzanan isim ise rakibi Mehmet Olgun’u 4-1 skorla geçen Latif Emiroğulları oldu. Ferdi şampiyonanın bitimine bir turnuva kala en yakın rakibine 25 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan eden James Anthony Stone, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken sporda sınırların olmaması gerektiğini ve Kuzey Kıbrıs’ın lisanslı sporcusu olduğundan dolayı yaşadığı gururu sözlerine ekledi.

Gecenin Sonunda, Dereceye giren ve yan ödülleri kazanan sporculara ödülleri, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Osman Cenkciler, aile üyesi Serdar Şimşek ve aile üyesi Kazım Şimşek tarafından verilirken, turnuvanın organizatörlerinden Sezgin Şimşek yaptığı konuşmada bu sene birincisini düzenledikleri bu turnuvanın geleneksel olarak her sene düzenleneceğini bildirirken Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na, gecede görev alan hakemlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

1.Şimşekler Anı Darts Turnuvası sonuçları şöyle:

Şampiyon: James Anthony Stone

İkinci: Cemal Gingi

Üçüncü: Latif Emiroğulları

Dördüncü: Mehmet Olgun

Yan ödüller ise şu şekilde dağıtıldı:

En yüksek sayı atan sporcu: James Anthony Stone (2×180)

En yüksek sayıdan bitiren: James Anthony Stone (148)

En az dartsta bitiren : Cemal Gingi (13)