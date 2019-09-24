Silivri açıklarında 4,6’lık deprem

Marmara Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Silivri’nin 20.18 km açıklarında olan deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu.

İstanbul depremle sallandı…

Marmara Denizi’nde saat 11.00’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; deprem Silivri’nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.

Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AFAD’DAN AÇIKLAMA

İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı olmadı. Depreme ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği de “Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” açıklamasını yaptı.

SİLİVRİ’DE BAZI OKULLAR BOŞALTILDI

Paniğe neden olan deprem nedeniyle Silivri’de bazı okullar boşaltıldı. İlk paniğin ardından olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine öğrenciler okullarına geri döndü.

ARTÇILAR

Depremin ardından Marmara Denizi’nde en büyüğü 2.1 (Marmaraereğlisi açıkları) olan 5 ayrı artçı sarsıntı daha kaydedildi.

ÖNCESİNDE İKİ SARSINTI

Beylikdüzü açıklarında 2.2 (Saat 09.21); Marmaraereğlisi açıklarında 3.0 (Saat 10.30) büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

NTV’ye konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şunları söyledi:

“İlk bilgilere göre bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Depremlere hazır olunmadığını söyleyebilirim. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğünden tutun da bir plan yapılması dahil çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yapı stokunun iyileştirilmesi yanında acil durumlarla ilgili eylem planlarının çalışmalarının da yapılması lazım. Hazır değiliz maalesef. 4 deprem oldu gibi bir bilgi var elimizde. Uzunca yıldır konuşulan Marmara Denizi, Silivri açıklarında oldu. Bu durum bizi kaygılandırıyor ama kaygı sonucunda yapacağımız şey belli. Yapmamız gerekenler var. Belli noktalarda sorunlarımız var, elimiz kolumuz belli noktalarda bağlı. İstanbul’un hızlı dönüşüme yol açacak bir planlamaya kavuşması için ciddi bir kafa değişikliğine ihtiyaç var.”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise şunları söyledi:

“Silivri’de herhangi bir mal ve can kaybı, yaralanma bilgisi bize ulaşmadı. Silivri’de Doğa Hareketlerini İzleme Derneği var. Oradan aldığım bilgiler bunun bir öncü deprem özelliği taşımadığı bilgisi var. Bizler şehrin yapı stokunu depreme hazırlıklı hale getirmekle görevliyiz. Biz hem İBB hem de merkezi hükümetle Silivri ve İstanbul’daki depreme hazır olmayan binaları hızlıca tespit etmekle yükümlüyüz. Silivri’de panik hali var, deprem yüzeye yakın olduğu için. Olumsuz hiçbir şey yok.”

“HASARA NEDEN OLACAĞINI SANMIYORUZ”

NTV yayınına katılan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu “4,6’lık deprem sonrası en büyüğü 2,1’lik 5 adet artçı deprem meydana geldi. Bunun herhangi bir hasara neden olacağını zannetmiyoruz. Vatandaşlarımız kuvvetlice hissetmiştir” dedi.