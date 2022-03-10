“Şiddete Karşı Yan Yana” projesinin kapanış etkinliği yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile hayata geçirdiği “Şiddete Karşı Yan Yana” projesinin kapanış etkinliği Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin kapanış etkinliğine, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ve Ofis Yöneticileri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bakanlıklardan temsilciler, belediye meclis üyeleri, belediye yöneticileri, STÖ temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Açıklamada, 832 bin Euro yatırım yapılan “Şiddete Karşı Yan Yana” projesinin, proje süresince hem aile içi şiddete yönelik farkındalık yaratılması, hem kurumlar arası koordinasyon mekanizmasının kurulması hem de şiddet mağdurlarına fiziksel kapasitesi daha yüksek bir sığınma evi sunmak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

BJÖRNSSON: “PROJE HEM AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK HEM DE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Kapanış etkinliğinde Avrupa Komisyonu’nu temsilen konuşan Kjartan Björnsson, Dünya Kadınlar gününün kutlandığı haftaya denk gelmesi bakımından etkinliğin ayrı bir önem taşıdığını belirterek, “Projenin hem aile içi şiddete karşı farkındalık hem de güvenliğin sağlanması açısından önemli olduğunu” söyledi.

“Bu konunun her toplumda bulunan ve mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu” belirten Björnsson, Avrupa Birliği’nin 750 bin Euro katkı yaptığı bu projenin Kıbrıs Türk toplumuna doğrudan verilen “en büyük miktar” olduğunu kaydetti.

HARMANCI: “PROJEYLE KURUMLAR ARASI EŞ GÜDÜMDE DE BAŞARILI OLUNDU”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, LTB’nin ilk kadın sığınma evinin 2016’da faaliyete açıldığını ifade ederek, 2018’e gelindiğinde projenin “sürdürülebilir noktaya” geldiğini söyledi.

Harmancı, Avrupa Komsiyonu’nun finansmanı ile yeni bir Kadın Sığınma Evi’nin inşa edildiğine işaret ederek, “Bu süreçte en zor şey olan kurumlar arası eş güdüm mekanizmasının kurulmasında da başarılı olunduğunu” söyledi.

Projede bugüne kadar aşılan süreçlere de değinen Harmancı, “İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirdiklerini, Sözleşmeyi yaşatacaklarını ve bundan kopmadan uygulanması için çalışacaklarını” söyledi.

Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz da “Güvenli Bir Geleceğe Doğru” başlıklı sunumunda, projenin sonuçları yanında daha güvenli bir geleceğe doğru politika önerilerini ortaya koydu, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kapanış etkinliğinde ayrıca Sanatçı ve Sanat Terapisti Aslı Bolayır tarafından sığınma evi sakinleri ve çalışanları ile yürütülen sanat terapisi çalışmaları sonucunda ortaya çıkan “Senin Alanın Hangi Renk?” temalı enstalasyon da sergilendi.