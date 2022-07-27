Sıcaklık 41 santigrat dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığının 41 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.



Hava, yarın ve cuma günü açık, cumartesi açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Hava, salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38–41 derece, sahillerde 33–36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.