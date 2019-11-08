Kıbrıs

Siber: “Burasının tarihi sit alanı olması için gerekli karar üretilmeli”

8 Kasım 2019
Sibel Siber

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi sit alanı ilan edilmesi için gerekli kararın üretilmesini istedi.

Siber, burasının kiralanmasıyla ilgili iptal kararını “geç kalınmış prosedürün yerine getirilmesi” olarak değerlendirdi.

Meclis Başkanı olduğu dönemde toplantıya çağırdığı Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi’nin söz konusu kararın iptali ve bölgenin tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda oy birliğiyle tavsiye kararı ürettiğini kaydeden Sibel Siber, Meclis’te okunan bu karara tüm siyasi parti temsilcilerinin destek beyan ettiğini söyledi.

Siber, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Meclis Başkanlığı döneminde ilgili yerlere kararın iptali ile ilgili yazı gönderdiğini, dönemin hükümetinden iptalle ilgili sözlü teyit aldığını da belirtti.

O dönem Bakanlar Kurulu’nda alınan kiralama kararının zaten uygulanamayacağını çünkü bu kararın Meclis’in onayına gelmediğini söyleyen Siber, “Bu konu yeniymiş gibi lanse ediliyor ama değil.  Yine de bu gecikmiş prosedürün şimdi yerine getirilmesi memnuniyet verici. Artık beklenen burasının tarihi sit alanı olma konusunda gerekli karar üretilmesidir” dedi.



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