Sessiz terk: İş yerlerindeki yeni trend mi?

Öyle bir iş yeri kültürü düşünün ki sadece iş tanımınızda yazanları yapmanız yeterli olsun, patronu ya da şefi etkilemek için fazla mesaiye kalmanız, canınızı dişinize takarak çalışmanız gerekmesin.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iş dünyası kapsamlı bir değişimden geçerken, çalışma kültüründe artık yeni bir trend hâkim. Bu trendin adı “quiet quitting”, yani sessiz terk.

Sessiz terk nedir?

Bu ifade sizi aldatmasın, bunun işi terk etmek, işten ayrılmakla bir ilgisi yok.

Sessiz terk sadece işin sizden gerektirdiklerini yapmak ve ötesine kafayı yormamak anlamına geliyor.

Yine işinize gidip geliyorsunuz, vazifelerinizi yapıyorsunuz, ancak iş tanımının sınırlarının asla dışına çıkmıyorsunuz.

Yani ne üzerinize fazladan iş alıyor ne de mesai saatleri dışında elektronik postanıza düşen mesajlara bakmak zorunda kalıyorsunuz.

Pandeminin başlamasından bu yana artan sayıda genç çalışan fazla mesai yapmalarının takdir edilmemesinden de maddi bir karşılığı olmamasından da bıkmış durumda.

Artık fazla çalışma kaynaklı tükenme sendromuna hayır diyor ve iş-hayat dengesini doğru kurmaya odaklanıyorlar.

Bu hareket kendini korumak ve “maaşın kadar çalışmak” prensipleri üzerine kurulu.

Sessiz terk ifadesi ise Amerikalı bir TikTok kullanıcısı olan @zaidlepplin’in “Hayatınız işten ibaret değil” dediği ve viral olan bir video yayımlamasıyla ortaya atıldı.

Aslında hareketin kökeninin Çin’e uzandığı da düşünülüyor. Çin’de “yan gelip yatmak” anlamına gelen #tangping etiketi uzun çalışma saatlerini protesto etme amaçlı kullanılmasının ardından sansürlenmişti.