“Sesimi duyun, ölüyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 20 ay önce boyun fıtığı ameliyatı olan Ali Özyanık, sağlığına kavuşamadı. Özyanık, “Yanlış ameliyatla hayatımı karartırlar sonra da beni ortada bıraktılar” dedi, yardım istedi:

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 20 ay önce boyun fıtığı ameliyatı geçiren Ali Özyanık, ameliyatının yanlış yapıldığını ileri sürerek, ameliyat olduğu günden bu yana hayatının karardığını, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden de hiçbir yetkilinin sorumluluk kabul etmeyerek kendisini ortada bıraktığını iddia etti.

Ameliyattan sonra ağrılarının daha da çekilmez hale geldiğini ve boynunu kullanamadığından dolayı başının öne doğru düştüğünü ifade eden Özyanık, çare aramak için gitmediği yerin kalmadığını belirtti.

Sağlığının her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve birilerinin yardımı olmadan hayatını sürdüremez duruma geldiğini ifade eden Özyanık, Yakın Doğu Hastanesi’ne giderek durumunu anlattığını ve bir çare bulunmasını istediğini ama hastanenin kendisini önemsemediğini söyledi.

Fizik tedavi için şehir şehir dolaştı

Ağrılarına çare bulabilmek umuduyla fizik tedavi almak için önce Rum tarafına, ardından da İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana gibi Türkiye’nin birçok şehrinde onlarca doktora gittiğini ama iyileşemediğini söyleyen Özyanık, çareyi tekrar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmekte aradığını ifade etti.

Özyanık “Kendilerini mahkemeye vereceğimi söyleyince, gel bir çare bulalım dediler. Tekrar film çektiler ‘Biz bu işin içinden çıkamayız, Ankara’dan bir hoca gelecek, sizi ona muayene ettireceğiz, siz para ödemeyeceksiniz’ dediler. O doktor geldi, beni muayene etti ve fizik tedavi dedi. Ama fizik tedavi için beni yönlendirdikleri fizik tedavi uzmanı da ‘Biz buna bir şey yapamayız’ dedi. Söyleyin şimdi ben ne yapacağım?” diyerek isyan etti.

“Ben bu parayı nerden bulayım?”

İstanbul’da gittiği hastanede, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde takılan platinlerin çıkarılması ve bir ameliyat daha olması gerektiğini, bu platinler olduğu müddetçe başının sürekli öne düşeceğini öğrendiğini söyleyen Özyanık, eğer bu ameliyatı olmazsa ağrılar içinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye’de iki ayrı hastaneden ameliyat için fiyat aldığını ifade eden Özyanık “Bir hastane 135 bin TL, diğeri ise 80 bin TL fiyat verdi. Ben zaten tedavilerimi yaptırabilmek için defalarca kredi çektim. Bunu karşılayacak gücüm yok. Sağlık Bakanlığı da ‘Biz karşılayamayız, seni sevk edemeyiz’ dedi. Üstelik bu duruma Yakın Doğu Hastanesi’nin hatası yüzünden düştüm. Ben bu parayı nerden bulacağım” diyerek yetkililerden yardım istedi.

“Ölüyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kendisine yanlış ya da hatalı bir ameliyat işlemi yapıldığını ve ameliyat olmadan önce daha sağlıklı bir hayat sürdüğünü söyleyen Ali Özyanık, sağlığına tekrar kavuşabilmesi için yapılması gereken ikinci bir ameliyatı karşılayacak gücü olmadığını belirtti.

Özyanık “Ya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yaptığı hatayı düzeltsin ya da devlet bu duruma el atsın. Benim sağlığımı yanlış ameliyatla bozdular. Sorumluluklarını alıp, beni eski halime getirsinler. Benim bu parayı bulacak gücüm yok. İnsanlar görsün bu durumu. Yetkililer sesimi duysun. Böyle yaşanmaz. Her geçen gün hayattan kopuyorum, yavaş yavaş ölüyorum” dedi.