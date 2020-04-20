Sertoğlu’ndan Spor Dairesi personeline teşekkür

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle duran spor müsabakalarına rağmen çalışmalarına devam eden ve futbol statlarının zeminlerini mükemmel hale getiren Spor Dairesi personeline teşekkür etti.

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi şekilde etkileri hissedilen ve ülke sporunun durmasına sebep olan Koronavirüs salgını sebebiyle, herkesin sağlık için evlere kapandığı dönemde futbol sahalarımızın bakımını aksatmadan sürdüren Spor Dairesi personellerinin saha ve zemin çalışmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu süreçte tüm futbol sahalarımızın bakımı için varıyla yoğuyla çalışan, zeminleri mükemmel hale getiren ve büyük özveri gösteren; Spor Dairesi’ne, personellerine ve hükümetimizin yetkili organlarına şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim.”