Serhatköy’e 300 fidan ekildi

Güzelyurt Belediyesi Park Bahçe Birimi ekipleri, kent genelinde yeşil alanların bakımı ve çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde 300 fidan dikti. Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Park Bahçe Birimi ekipleri Şahinler çemberinde düzenleme çalışmaları kapsamında mevsimlik çiçek ekimi yaparken, Serhatköy alt ve üst geçidinin olduğu bölgede 300 çam ve palmiye fidanı ekti.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün Serhatköy’de gerçekleşen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında fidan ekerek, kent genelinde ve ana yollarda yeşillendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Özçınar, ilkbaharın gelmesiyle cadde, sokak, park ve bahçelerde ağaç budama ve fidan dikimi çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.