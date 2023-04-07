“Sergide Bir Gün” Lefkoşa’da katılımcılarla buluşuyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

“Sergide Bir Gün” Lefkoşa’da katılımcılarla buluşuyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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DAÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” etkinlikleri kapsamında “Sergide Bir Gün” adlı kitabın tanıtımı “Sanat ve Eğitim” temalı söyleşide katılımcılarla buluşacak.

 


DAÜ’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa’dan sonra Lefkoşa’ya taşınan etkinlik, Dünya Sanat Günü kapsamında yarın saat 14.30’da Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde yapılacak.

 

“Sergide Bir Gün” portre sanatını, stilleri ve tekniklerini hedef alırken, aynı zamanda çocuklara yaratıcı bir ortamda sergi gezme kültürünü aşılamaya çalışıyor. Portre sanatı ve sergideki sanatçılarla ilgili bilgilerin yer aldığı kitap eserlere bakma, yorumlama, anlam çıkarma öğretilerini eğlenceli ve aktif bir yöntemle aktarmayı deniyor.

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Tags:DAÜ
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