Sepsis: Her 90 saniyede bir can alıyor

ABD’nin “Sessiz Katili” her yıl yüz binlerce can alıyor ve vakalar sürekli artıyor. Doktorlar her 90 saniyede bir Amerikalının ölümüne neden olan sepsis krizi konusunda uyarıyor.

Hafif bir enfeksiyon, küçük bir yaralanma ya da sadece bir sıyrık olarak başlayan şey yıkıcı hale gelebilir.

Bisikletten düşüp dizini sıyıran küçük çocuk, isilik olan bir kadın ya da görünüşte masum bir boğaz enfeksiyonu geçiren bir adam…

Onlar birkaç saniye içinde ölümcül hale gelen küçük, tedavi edilebilir sessiz katilin kurbanı oldu.

Arizona’dan 65 yaşındaki Janice Holloway, oğluyla tatile çıkmaya hazırlanırken bacağının arkasında bir kızarıklık olduğunu fark etti. Yüksek ateşi olmasına rağmen bunu önemsemedi ve planlarına devam etti.

Ancak, yaklaşık iki hafta sonraki yolculukta, nefes almakta zorlanmaya başladı ve “Bir saat içinde çoklu organ yetmezliğiyle savaşmaya başladım” dedi.

Hızlıca hastaneye giden Holloway’e sepsis teşhisi konuldu. Sepsis hastalarında sıklıkla görüldüğü gibi, asıl enfeksiyona neden olan şey hiçbir zaman keşfedilemedi.

Holloway, iki hafta boyunca tıbbi olarak komada kaldı. Doktorlar Holloway’in her iki bacağını dizinin hemen altından ve sağ elindeki iki eklemle birlikte kesmek zorunda kaldı.

6 yaşında 21 ameliyat

Arizona’dan Beauden Baumkirchner, henüz üç yaşındayken bisikletten düşmüş ve dizinden yaralandı. Ailesi başlangıçta önemli bir şeyi olmadığını düşünse de ertesi gün ateşi çıkıp kusmaya başlayınca hastaneye gitti ve burada vücudu iflas etti.

Baumkirchner, sepsise girdikten sonra yoğun bakım ünitesinde iki ay geçirdi, iki bacağı ve üç parmağı kesilmek zorunda kaldı ve şimdi altı yaşında olan çocuk 21 ameliyat geçirdi.

Vakalar yüzde 20 artış gösterdi

Sepsisin erken belirtilerini yakalamak çok zordur ve bunu fark etmek için genellikle hastalığın farkında olan bilinçli bir doktor gerekir.

Sepsisi tetikleyen tüm enfeksiyonların endişe verici üçte biri hastanede kapılmaktadır.

Her yıl 1,7 milyon Amerikalının sepsisten etkilendiğini söyleyen en son CDC verilerine göre, 2019-2021 yılları arasında vakalar yüzde 20 artış gösterdi.

90 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor

Her yıl 350 bin Amerikalı bu hastalıktan ölüyor ki bu da her 90 saniyede bir hastaya denk. Buna rağmen, ABD’deki hastanelerin dörtte birinde sepsisin yaygınlığına rağmen herhangi bir sepsis protokolü bulunmuyor.

Sepsis yardım kuruluşları, milyonlarca ölüm ve yaralanmanın önlenmesi için acil ulusal eylem çağrısında bulundu.

Sepsis nedir?

Sepsis, bakteri veya virüs gibi patojenik ajanlar ve bunların toksinlerinin kan dolaşımına yayılmasından kaynaklı bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı verdiği bir reaksiyondur. Sepsiste, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona aşırı tepki vermesi, vücudun kendi doku ve organlarına saldırıp, zarar vermesine neden olur ve bu da potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilir.