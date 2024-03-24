Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası’nda heyecan devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası’nda heyecan devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası’nda heyecan devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile devam ediyor. Geçtiğimiz gün erkekler kategorisinde maçları oynandı.

 


Tek erkekler kategorisinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;              

 

TEK ERKEKLER – 2.Raund

Sercan Erozan – Can Alp Kırcan                  7/5 6/1

Bertuğ Korucu – Erdoğan Erduran              7/5 2/6 10/7

İzzet Kanaga – Deniz Denner                        6/0 2/0 R.T.

Buğra Oker – Burak Gazi                               0/6 0/6

Denys Yesypenko – Erhan Akyüz                 3/6 3/6

Murat Şahin – Metin Poslu                           1/6 0/6

Abdul Rashıd – Sezgin Talşık                        6/2 6/1

Orhan Şevket – Mariano Marino                4/6 7/5 10/7

Uraz Şentürk – Mithat Ayalı                         6/0 6/0

Dimitri Cebotari – German Pryhunov        6/0 6/2

Ali Tüzel – Rauf Kürşad                                  2/6 1/6

Kutay Ramiz – Maxım Ban                            6/4 6/1

 

TEK ERKEKLER – Consolation

Salih Düzbeyaz – Nabi Berkut                     3/6 2/6

Emrah İbrahimoğulları – Ali Tüzünkan       6/1 6/3

Serhan Köknel – Ziya Tüzel                           0/6 6/3 12/10

 

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