SENİN GÖLGENDE…

Gençler sosyal medyada “iletişim dili” oluşturuyorlarmış, Türk dili darmaduman oluyormuş, bir sürü yabancı kelime, özellikle İngilizce kelimeler kullanılıyormuş diye yakınmalar vardır.

Bu yakınmalar pek de yersiz değil.

Ama dönüp kendine bakacaksın.

Sen dünyanın neresindesin?

İnterneti sen mi keşfettin?

O klavyeler senin mi?

…

Her teknoloji kendi dilini de birlikte getirir.

Sonra bir sürü şey: Facebook, Twitter gibi sosyal medya ağları oluşturulur, bütün dünya kullanır.

Bunlardan türeyen teknik terimler bütün dünya dillerine yerleşir.

Bundan ürkmeye gerek yok…

…

Lebaleb dendiğinde Türkçe mi konuşuluyor?

Kelime Farsça’dır.

Farsça ve Arapça kelimeler kullanırken, diğerlerine karşı çıkmanın anlamı yoktur.

Herhangi bir arı dil de yoktur.

Hangi sözcük halk ağzına yerleşirse, onu söküp atmak kolay değildir…

…

Teknolojinin insanlık tarafından ortak kullanımı ortak bir dilin kullanışına da hizmet eder.

Sosyal medyada özellikle gençlerin kendine özgü “iletişim dili” oluşturmalarında hiçbir mahsur yoktur.

İletişimde, her iki taraf anlaşılıyorsa, iletişim sağlanmış demektir; istersen kuş dilinde anlaş…

…

Ve bir gün insanlık tek bir gezegen bayrağı altında birleşecek; bu kaçınılmazdır ancak vakit henüz erken…

…

Kıbrıs Türkçesinde kullanılan birçok Rumca, İtalyanca, İngilizce ve bundan türemiş kelimeler de kullanılmalı ve yaşatılmalıdır…

…

Bütün bunlar olup biterken elbette kullanılan dil iyi kullanılmalı ve zenginleştirilmeli; yok olmaya yüz tutanların da önüne geçilmelidir.

Dil başlı başına bir kültürdür ve çok dilli olmak çok kültürlülüğü getirdiği gibi felaket bir zenginlik; kültürel bir donanımdır…

…

Günlük hayatta sıradan kullanılan birçok kelimenin kökeni farklı dillere uzanmaktadır.

Bu kelimeler içselleştirip kullanılıyor oldukları için nerden geldiklerine, yani kökenlerine ve geldikleri dillerdeki anlamlarına pek bakılmaz.

Mesela “Sayende” sözü Farsça “saye” sözcüğünden geliyor.

Saye, “gölge” demek.

“Senin sayende bu yerlere geldim” dendiğinde, “senin gölgende bu yerlere geldim” demektir…