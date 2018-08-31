Sendikalardan ortak basın bildirisi

Sendikalarımız KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN; hükümetin yayınlamış olduğu Kanun Hükmünde Kararname sonrası başlatmış olduğu ek mesaiye gitmeme eylemini, bugün hükümet yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında uzlaşıya varılması sonucunda kaldırmıştır.

Sendikalarımız; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin fedakarlık göstermesi adına uzlaşı kültürüyle hükümet yetkilileriyle görüşme yapmıştır.

Yapılan toplantı sonrasında; 1 Eylül itibarı ile Kanun Hükmünde Kararname’nin ortadan kalkmasıyla çalışanların 1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacakları ek mesailerden fedakarlık göstererek alacakları toplam aylık brüt ek mesailerinin %15’inden kesinti yapması noktasında uzlaşıya varılmıştır.

Sendikalarımız ile hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşme sonrasında alınan kararlar şöyle;

1 Eylül 2018 itibarı ile ek mesai ödenekleri konusunda yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılacak;

Tüm çalışanların ek mesai ödenekleri barem skalasındaki maaşları üzerinden normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1), hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri için bire bir nokta beş (1.5)üzerinden hesaplacak,

1 Eylül – 31 Aralık tarihlerini kapsayan dört aylık süre için her bir ek mesai çalışanından, her ayın sonunda çıkan toplam brüt ek mesai ücreti üzerinden %15 kesinti yapılacak.

Sendikalarımız bundan sonraki süreçte de ülkemizde yaşanan ekonomik krizden çıkış noktasında verilecek olan her türlü mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte en ön saflarda yer almaya devam edecektir.

Örgütler adına;

Güven Bengihan