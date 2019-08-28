Kıbrıs

Sendikalar, Sağlık Bakanıyla uzlaşıya vardıklarını ve grevi kaldırdıklarını açıkladı

28 Ağustos 2019

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTHES ve TIP-İŞ, Sağlık Bakanı’yla varılan uzlaşı nedeniyle grevi kaldırdıklarını açıkladı.

Sendikaların yaptığı ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nda örgütlü 5 sendika olarak, sağlıkta ek çalışma ve ücret konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı ilan etmiş oldukları grevi, Sağlık Bakanı’nın bugün için toplantı talebi nedeniyle askıya aldıkları anımsatıldı.

Açıklamada sendikalar, Sağlık Bakanı ile bugün yapılan görüşmede; haziran, temmuz ve ağustos ayları için sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı olan ve çalışmış oldukları ek çalışma ücretlerinin tamamının ödenmesi, mayıs ayında çalışılan ve ek çalışma ücretlerinden yapılan kesintilerin tespit edilerek çalışanlara iade edilmesi ve eylül ayından itibaren uygulanacak yöntemle ilgili çalışma yapılarak çalışana önceden bildirilmesi konularında mutabakata varıldığını duyurdu.

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