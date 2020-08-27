Kıbrıs

Sencan Köymen Erbaş: Kimseyle görüşmedim

27 Ağustos 2020
Sencan Köymen Erbaş

Geçtiğimiz gün Türkiye’den havayolu ile ülkeye gelen Sencan Köymen Erbaş, Türkiye’de yapılan testinin negatif çıktığını, ancak Ercan Havaalanı’nda yapılan test sonunun pozitif çıktığını ifade ederek, haklarında çıkan iddialar sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Sencan Köymen Erbaş’ın açıklaması şöyle:
Değerli ailem,arkadaşlarım.
Görülen lüzum üzerine bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duydum.
Geçtiğimiz gün Türkiye’den havayolu ile geldim.Türkiye’de yapılan testim NEGATİF çıktı. Kıbrıs’a geldiğimde havaalanında da tekrardan test yapıldı.Bu testin sonucunu öğrenene kadar kendimi evde karantinaya aldım ve kimseyle temas etmedim.Kimseyle görüşmedim,hatta evden dışarıya bile adımımı atmadım.
Dün beni arayıp Ercan Havaalanında yapılan test sonucumun pozitif çıktığını söylediler ve bu sebeple beni alıp hastaneye gerekli tetkiklerin yapılması için götürdüler.
Burada yapılan tomografi ve röntgen sonuçlarım gayet temiz çıktı ve virus vücudumda hiçbir semptom göstermedi.Şu an sağlığımla alakalı hiçbir sorun yok çok şükür.
Emniyet amaçlı olarak annem,babam ve kardeşimi de gözetim altında tutuyorlar.
Hakkımızda çıkan türlü dedikodulara (Kına gecesine katıldılar,mangal yapıp kutlama yaptılar vs) bir açıklık getirmek adına ve kamuoyunu rahatlatmak amacıyla bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.
Kimse korkmasın,paniğe kapılmasın.Kimseyle en ufak bir temasım vs olmamıştır.
Arayan,soran,yanımızda olan tüm aile ve dostlarımıza teşekkür ederim.Hepinize sağlık dolu günler dilerim.


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