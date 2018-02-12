Şehit İbrahim Ramadan defnedildi

1974’te Doğruyol’da öldürülen ve Kayıplar Komitesi’nin Tekke Bahçesi’ndeki kazılarında tek bir mezardan çıkarılan 5 kişi arasında bulunan İbrahim Ramadan, askeri törenle Boğaz Şehitliği’ne defnedidi.

İbrahim Ramadan için ilk tören, saat 08.45’de 1974’te başkanlığına seçildiği Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) önünde düzenlendi.

Anma töreninde Sendika Genel Başkanı Ahmet Kaptan bir konuşma yaptı.

Ahmet Kaptan, İbrahim Ramadan’ın sendikanın oluşumunda önemli katkıları olan sendikanın bugünkü temellerini atan ve sendikanın da başkanlığını yapan önemli bir sendikacı olduğunu belirtti.

Kaptan, “1963’e kadar toplumu için mücadele etti.KTAMS’ın kurulma aşamısında yer alarak sendikal faaliyetler yürüttü. Tüzük tadilatıyla 1973’te ilk grev ve eylem kararlarımız onun genel sekreterliği döneminde alındı. 1974’te sendikamızın başkanı oldu. Biz o gün atılan adımlarla bugün varız yoksa bugün var olamazdık başımız dik yürüyemezdik.” dedi.

Ahmet Kaptan, ailesinin bugün aynı acıları ikinci kez yaşadığını dile getirerek Şehit İbrahim Ramadan’ı saygıyla ve rahmetle andı.

Ahmet Kaptan’ın konuşmanın ardından şehit Ramadan için saygı duruşunda bulunuldu.

İbrahim Ramadan için daha sonra Göçmenköy Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Göçmenköy Camii’nde saat 09.30’da kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Ramadan, saat 10.00’da askeri törenle Boğaz Şehitliği’ne defnedildi.

İbrahim Ramadan, Tekke Bahçesi’nde üzerinde “Önder İbrahim” yazılı bir mezarda bulundu. Ailesi 43 yıl boyunca onu Tekke Bahçesi’ndeki başka bir mezara giderek andı. Üzerinde “İbrahim Ramadan” yazan mezarda kimin ya da kimlerin olduğu ise henüz bilinmiyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Gençlik Gücü’nün de kurucularından olan, kendisi gibi şehit edilen ve yıllarca naaşına ulaşılamayan Hüseyin Ruso ile Küçükkaymaklı’da futbol oynayan İbrahim Ramadan, öldürüldüğünde 38 yaşında, evli ve dört çocuk babasıydı.