Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, şehitleri saygıyla andı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Baf Direnişi’nde şehit düşenleri, 54’üncü yıl dönümünde saygı ile andı.

Dernek Başkanı Gürsel Benan yaptığı açıklamada, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türkü’nün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesi olduğuna işaret ederek, “9 Mart 1964 günü Özgürlük Mücadelesi vererek kendi topraklarını savunurken şehit düşenlerin 54’üncü yıl dönümünde kendilerini saygı ile anıyoruz” dedi.

Benan, Milli Mücadele tarihinde, var güçleri ile Rum-Yunan ikilisine karşı direnen Baf Mukavemetçileri ve canlarını veren Aziz Şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Benan, “Yüzlerce Şehit vererek toplu mezarlarda yok olmanın eşiğinden dönen Kıbrıs Türkü, bugün özgür ve egemen bir şekilde bu topraklarda yaşıyorsa bunun dayanağı anavatanımız Türkiye, Türk silahlı Kuvvetleri, Kahraman Mücahitlerimiz ve Aziz Şehitlerimizdir” dedi.