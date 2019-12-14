Seçmen tercihini yaptı, bundan sonra İngiltere’de takvim nasıl işleyecek?

Birleşik Krallık’ta, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) tartışmalarının gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde sandıktan tarihi sonuçlar çıktı.

Mevcut Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 milletvekili sayısıyla parlamentoda çoğunluğu garantilerken, muhalefetteki İşçi Partisi 59 sandalye kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Peki bundan sonra ülkeyi nasıl bir takvim bekliyor?

Yarışın galibi Boris Johnson, sonuçların açıklanmasından birkaç saat sonra Buckingham Sarayı’nın yolunu tuttu.

Kraliçe II. Elizabeth’le 35 dakika görüşen Johnson, hükümeti kurma yetkisini alarak, 10 Downing Street’teki başbakanlık konutuna döndü.

Westminster Parlamentosu’nun 650 yeni üyesi 17 Aralık’ta yemin ederek göreve başlayacak. Milletvekillerinin ilk işi meclis başkanını seçmek olacak. 4 Kasım’da koltuğu “Order” (düzen) diye bağırmasıyla ün salan John Bercow’dan devralan Lindsay Hoyle’ün seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümetin sorunsuz bir şekilde kurulması ve yol haritasının vaktinde hazırlanması durumunda, 19 Aralık’ta Londra yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğe sahne olacak. Avam Kamarası’na girmesi yasak olan Kraliçe II. Elizabeth, Lordlar Kamarası’nda hükümetin yeni planını kamuoyuna duyuracak. Bir milletvekilinin sarayda rehin tutulmasından, milletvekillerinin Kraliçe’nin gönderdiği ulağın yüzüne kapı kapatmasına kadar ilginç gelenekler tekrarlanacak.

Birleşik Krallık’ta, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) tartışmalarının gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde sandıktan tarihi sonuçlar çıktı.

Mevcut Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 milletvekili sayısıyla parlamentoda çoğunluğu garantilerken, muhalefetteki İşçi Partisi 59 sandalye kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Peki bundan sonra ülkeyi nasıl bir takvim bekliyor?

13 Aralık: Yeni hükümeti kurma görevi

Yarışın galibi Boris Johnson, sonuçların açıklanmasından birkaç saat sonra Buckingham Sarayı’nın yolunu tuttu.

Kraliçe II. Elizabeth’le 35 dakika görüşen Johnson, hükümeti kurma yetkisini alarak, 10 Downing Street’teki başbakanlık konutuna döndü.

17 Aralık: Meclis açılıyor

Westminster Parlamentosu’nun 650 yeni üyesi 17 Aralık’ta yemin ederek göreve başlayacak. Milletvekillerinin ilk işi meclis başkanını seçmek olacak. 4 Kasım’da koltuğu “Order” (düzen) diye bağırmasıyla ün salan John Bercow‘dan devralan Lindsay Hoyle’ün seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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19 Aralık: Kraliçe’nin meclis konuşması

Hükümetin sorunsuz bir şekilde kurulması ve yol haritasının vaktinde hazırlanması durumunda, 19 Aralık’ta Londra yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğe sahne olacak. Avam Kamarası’na girmesi yasak olan Kraliçe II. Elizabeth, Lordlar Kamarası’nda hükümetin yeni planını kamuoyuna duyuracak. Bir milletvekilinin sarayda rehin tutulmasından, milletvekillerinin Kraliçe’nin gönderdiği ulağın yüzüne kapı kapatmasına kadar ilginç gelenekler tekrarlanacak.

31 Ocak: AB’ye veda günü Brexit

Hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği için büyük gün 31 Ocak 2020.

2016’da yapılan referandumun ardından 3 kez ertelenen Brexit’in önünde, Johnson’un seçimlerde elini güçlendirmesiyle engel kalmadı.

İki tarafın zorlu müzakerelerin ardından vardığı anlaşmanın Westminster parlamentosundan çok kez geri dönmesiyle Brexit çıkmaza girmişti.

“Öyle ya da böyle Avrupa Birliği’nden çıkacağız” diyen başbakanın anlaşmayı, çoğunluğu elinde tuttuğu meclise kabul ettirmekte güçlük çekmeyeceği aşikar. Dolayısıyla Avrupa Birliği, 31 Ocak’ta 47 yıllık üyesiyle vedalaşacak.

1 Temmuz: Ticaret müzakerelerinin son günü

Herhangi pürüzün yaşanmadığı ve Birleşik Krallık’ın AB’ye vaktinde veda ettiği bir senaryoda, Brexit dosyayı tamamen kapanmayacak. İki taraf, ilişkilerinin bundan sonra nasıl işleyeceğine dair bir yol haritası çıkarmak için tekrar masaya oturacak. Ticaret ve güvenlik anlaşmaları gündemin ilk sırasında yer alacak. Bu anlaşmaların 1 Temmuz’a kadar nihayete ermemesi durumunda Londra, Brüksel’den tek seferlik uzatma talep edebilecek. Bu süreç zarfında ise mevcut uygulamalar devam edecek.

31 Aralık: 2020 Geçiş sürecinin sonu

Brexit veya anlaşmalarla ilgili müzakereler, belirlenen takvime riayet ederse, esas ayrılık 31 Aralık’ta olacak ve iki taraf yaklaşık yarım asırdır sürdürülen beraberliği noktalayacak. Brexit anlaşmasının Westminster’dan onay alamaması ve tarafların anlaşmadan ayrılma ihtimali ise bilinmeyene kapı aralıyor. Uzmanlar söz konusu durumda, ulaşımdan ticarete “büyük bir kaosa hazırlıklı olun” diyor.