Seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ardından doların ilk tepkisi düşüş yönünde oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan önde giderken, Cumhur İttifakı da Meclis’te çoğunluğu kazanıyor.
Geçen haftayı 4,66 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, seçim sonuçlarının ardından uluslararası piyasalarda 4,64 düzeyine indi.
Yarın sabah Türkiye’de bankalararası işlemlerin başlaması ve takiben Londra’da işlemlerin başlamasıyla yükselecek hacimle asıl etki görülecek.
TL varlıklar üzerine beklentilerin şekillenmesi noktasında seçim sonrası açıklamalar önemli olacak.