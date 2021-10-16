Saygılı: Pandemi döneminde iletişimin ne kadar önemli olduğunu anladık

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, pandemi döneminin sorunlara sebebiyet verdiğini ancak üniversite olarak üstesinden gelindiğini söylerken pandemiyle beraber iletişim kurumlarının önemi biraz daha anlaşılmış oldu dedi.

Saygılı açıklamasında, “Pandemi nedeniyle eğitime verilen ara sürecinde üniversitenin yeniden yapılandı, gelen öğrencilerimizle iletişimde maske ve mesafe gibi unsurlara dikkat edildi” dedi. Bizler online eğitimle de öğrencilerimizle hiç ayrılmadık ama yüz yüze eğitim elbette çok daha verimli oluyor. Üniversitemiz online eğitim alt yapısına önceden de hazırdı ve anında yaptırımlar gerçekleştirildi. Eğitim sistemi anında güncellendi ve ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. GAÜ’de olan tüm fakülteler zaten teknolojiyi kullanmaya elverişliydi” dedi.

“Online Etkinliklerimize Halkımız Da Katıldı”

“Üniversite olarak etkinliklerimiz veya sempozyumlarımız her zaman halka açıktı ama pandemide online olmasıyla halkın katılımı daha fazla oldu. Bu anlamda üniversitemiz içerisinde bulunan GAÜ Medya Koordinatörlüğümüzün de desteği çok fazla oldu. Teknolojik altyapı konusunda üniversitemizi hazır hale getiren Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar’a da teşekkür ediyorum. Hayata bakış açısıyla teknoloji ve eğitim anlamında bakış açısı çok farklıydı. Pandemi zamanında halkın bilgilendirilmesi anlamında üniversitemiz de çok katkı koydu”.

“87 Ülkeden Gelen Öğrencilerimiz Bu Ülke İçin Çok Önemli”

Pandemi nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından yeniden ülkeye dönen öğrencilerin kiralar konusunda sorunlar yaşadığına dikkat çeken Saygılı, “Ben eğitimin olmadığı zamanları düşündüğümde her konuda çeşitlilik çok azdı. Çok az sayıda insan ve turist vardı. Ben şunu rica ediyorum; lütfen geriye doğru bir bakın. Hayatımızda üniversitelerle beraber neler değişti. Bizler turist gelsin de bir katkısı olsun diye beklerken 87 ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Bu çocukların bir tek su dahi alması ekonomik anlamda çok önemli. Bu nedenle ev kiraları konusunda da destek olunmalı. Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bir basın bildirisi yayımlayan Serhat Akpınar’a da teşekkürediyorum çünkü gerçekten artık bir önlem alınmalı” şeklinde belirtti.