Savaşan: “Türk halkı bağımsızlık ve demokrasiyi hak ediyor”

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan faşist Yunan darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi hakkında yayımladığı mesajda, Türk halkının ve onun ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve demokratik bir düzen içinde yaşamaya layık olduğunu vurguladı.

Savaşan mesajında, “Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için büyük olumsuzluklar ifade eden iki yıldönümünü esefle anıyor ve 15 Temmuz Faşist Yunan Darbesi ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini şiddetle kınıyorum” dedi.

15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama girişimlerinin kahraman Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi ile, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin ise Türk halkının kahramanca direnişiyle engellendiğini ifade eden Savaşan, Kıbrıs’taki şehitleri ve Türkiye’deki direnişte hayatını kaybedenleri andı.

Savaşan, “Türk halkı ve onun ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkı, en iyi şekilde yönetilmeye, kendi yöneticilerini kendisi belirlemeye, bağımsız ve demokratik bir düzen içinde varoluşunu sürdürmeye layıktır. Bizler de ona en iyi hizmeti sunacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz” sözleri ile mesajına son verdi.