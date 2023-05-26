Satrançta Küçükler ve Minikler Turnuvası yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Satrançta Küçükler ve Minikler Turnuvası yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Satrançta Küçükler ve Minikler Turnuvası yapılacak

Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) organizasyonuyla ilkokul düzeyindeki satranççılara yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak amacı ile Dormen Bilişim Küçükler ve Minikler Turnuvası yapılacak. Turnuva 30 Mayıs Salı LSD lokalinde yapılacak. Turnuvada Fide ve KKSF kuralları uygulanacak, turnuva sayıya göre 5 yada 7 tur üzerinden yapılacak.

 


Turnuva ile ilgili diğer kurallar şöyle:

 

Turnuva UKD hesaplamasına dahil edilecektir. Turnuvanın 50 TL katılım ücreti vardır.

 

Tempo: 45’+30” (Kırk beş dakika + otuz saniye )

 

Turnuva Katılım Koşulları:

  1. Minikler kategorisi : 2015 ve daha sonra doğanlar
  2. Küçükler kategorisi : 2012 ,2013 ve 2014 doğumlular

 

Eşitlik bozma:

BUCHHOLZ ( alttan 1 ve 2) ,

SONNEBORN-BERGER sistemleri ile

GALİBİYET SAYISINA göre uygulanacaktır

 

 

Turnuva Ödülleri:

  1. Minikler kategorisi :
  2. Plaket
  3. Plaket
  4. Plaket
  5. Plaket
  6. Plaket                  verilecektir.
  7. Küçükler kategorisi :
  8. Plaket
  9. Plaket
  10. Plaket
  11. Plaket
  12. Plaket                  verilecektir.

 

Diğer tüm katılan sporculara madalya verilecektir.

Turnuva Kayıt ve Turnuva Baş Hakemi Mehmet Akgün (0533 866 57 54) olup belirsiz durumlarda vereceği kararlar nihai ve kesindir.

 

 

 

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Tags:Dormen Bilişim Küçükler ve Minikler Turnuvası
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