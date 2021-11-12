Şartlı Tahliye Kurulu 18 mahkumun daha şartlı tahliyeden yararlanmasına karar verdi

Şartlı Tahliye Kurulu, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkumlardan 18’inin daha şartlı tahliye hakkından yararlanmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı Emre Hacı, kurulun dünkü toplantısında 32 başvuruyu değerlendirdiğini, 18’ini onayladığını, 11’ini reddettiğini, 3’ünü ise beklemeye aldığını açıkladı.

BRT’de 18. Saat programına telefon bağlantısıyla katılan Hacı, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca cezalarının üçte birini çeken mahkumlara şartlı tahliye hakkı tanınarak Merkezi Cezaevi’nin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hacı, kurulun dünkü toplantısında 32 başvuruyu değerlendirdiğini ve 18’ine şartlı tahliye hakkı verildiğini belirterek kurulun ayda iki kez toplandığını, ay sonu yeniden toplanarak başvuruları ele alacaklarını ifade etti.

Şartlı Tahliye Kurulu, ekim ayı sonlarındaki toplantısında Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca başvuruda bulunan 73 mahkumdan 39’unun, şartlı tahliye hakkından yararlandırılmasına karar vermişti.