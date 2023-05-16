Şarj aletinden çıkan yangın söndürüldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Şarj aletinden çıkan yangın söndürüldü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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şarj aleti yangın

Girne’deki bir evde dün akşam, elektrik prizi üzerinde unutulan şarj aletinin ısınıp kısa devre yapmasıyla, yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evdeki eşyalar zarar gördü.


-Elektrik tellerinden atılan kıvılcım kuru otları tutuşturdu

Öte yandan Yeşilyurt’ta dün, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu atılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 4 dönümlük arazi içesindeki kuru otlar ve 13 narenciye ağacı yandı.

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Tags:itfaiyeşarj aletiyangın
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