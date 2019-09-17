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Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş’ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu

17 Eylül 2019

Bir yıl önce meme kanseri tedavisini tamamlayan Amerikalı maraton yüzücüsü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni hiç durmadan dört kez geçerek dünya rekoru kırdı.

37 yaşındaki Thomas, Pazar sabahı erken saatlerde İngiltere’nin Dover kasabasından başladığı rekor denemesini, bu sabah 54 saat 10 dakika tamamladı.

Thomas’ın rekor denemesinde yaklaşık 128 kilometre yüzmesi planlanmıştı. Fakat güçlü akıntı nedeniyle mesafe 209 kilometreye çıktı.

Kasım 2017’de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.

Şimdiye kadar Manş Denizi’ni hiç durmadan üst üste üç kez yüzerek dört kişi geçti.

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