Saraçoğlu Vakfı, Koop-Sen’in yaptığı bağış nedeniyle teşekkür etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Saraçoğlu Vakfı, Koop-Sen’in yaptığı bağış nedeniyle teşekkür etti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kadınlar Günü’nde kadın üyeleri için vakfın ürünlerinden satın alarak bağış yapan Kooperatif Görevlileri Sendikası’na (KOOP-SEN) teşekkür etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kadınlar Günü’nde kadın üyeleri için vakfın ürünlerinden satın alarak bağış yapan Kooperatif Görevlileri Sendikası’na (KOOP-SEN) teşekkür etti.

Saraçoğlu Vakfından yapılan açıklamaya göre, KOOP-SEN, yaklaşık 300 kadın üyesi için vakıf ürünlerinden satın alarak vakfa bağışta bulundu.


Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kurumlara destek olarak daha güçlü ve daha güzel bir dünya inşa edebileceklerini ifade ederek, KOOP-SEN’e gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

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Tags:Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş VakfıKOOP-SEN
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