Sanofi’nin Covid-19’a karşı geliştirdiği mRNA aşısının ara sonuçları açıklandı

Fransa merkezli ila\u00e7 ve a\u015f\u0131 \u00fcreticisi Sanofi, corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 geli\u015ftirdi\u011fi mRNA a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n erken a\u015fama klinik denemelerinin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, a\u015f\u0131n\u0131n g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin en az y\u00fczde 91'inde vir\u00fcs\u00fc n\u00f6tralize edici antikor olu\u015fumu sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\nFrans\u0131z ila\u00e7 \u015firketi\u00a0Sanofi, ilk\u00a0haberci RNA (mRNA)\u00a0tabanl\u0131 yeni tip\u00a0corona vir\u00fcs (Covid-19)\u00a0a\u015f\u0131 aday\u0131na y\u00f6nelik erken bir klinik \u00e7al\u0131\u015fmadan olumlu ara sonu\u00e7lar ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nSanofi, Faz 1\/2 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ikinci bir enjeksiyondan iki hafta sonra \u00e7al\u0131\u015fma kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 91 ile y\u00fczde 100'\u00fcnde corona vir\u00fcs\u00fc n\u00f6tralize eden antikorlar \u00fcretti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBununla birlikte \u015firket, hi\u00e7bir g\u00fcvenlik endi\u015fesinin g\u00f6zlemlenmedi\u011fini ve yan etkilerin di\u011fer haberci RNA veya mRNA Covid-19 a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131nki (Pfizer\/BioNTech ve Moderna)\u00a0 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131labilir oldu\u011funu ekledi.\r\nSanofi, \u00e7al\u0131\u015fmadan elde edilen daha fazla verinin ileri bir tarihte sunulaca\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n"UMUT VER\u0130C\u0130 \u0130R MRNA A\u015eIMIZ VAR"\r\n\r\nSanofi Pasteur K\u00fcresel Ara\u015ft\u0131rma ve Geli\u015ftirme Ba\u015fkan\u0131 Jean-Francois Toussaint, "Bug\u00fcn, Covid-19 ve grip de dahil olmak \u00fczere di\u011fer hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 geli\u015ftirmede bir sonraki seviyeye ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z umut verici bir mRNA a\u015f\u0131m\u0131z var" dedi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, Toussaint GlaxoSmithKline ile ortakla\u015fa geli\u015ftirdi\u011fi ayr\u0131 bir corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n Faz 3 a\u015famas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nGSK \u0130LE GEL\u0130\u015eT\u0130R\u0130LEN A\u015eI FAZ 3 A\u015eAMASINDA\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k alan\u0131nda faaliyet g\u00f6steren \u015firketler Sanofi ve GSK, ge\u00e7en May\u0131s ay\u0131nda, protein bazl\u0131 adjuvanl\u0131 rekombinant covid-19 a\u015f\u0131 adaylar\u0131n\u0131n g\u00fcvenli\u011fini, etkinli\u011fini ve imm\u00fcnojenitesini (ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k yan\u0131t\u0131 olu\u015fturma yetene\u011fi) de\u011ferlendirecek global Faz 3 klinik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 duyurmu\u015flard\u0131.\r\n\r\nSanofi ve GSK'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Randomize, \u00e7ift k\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fma y\u00f6ntemi ile, plasebo kontroll\u00fc \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclecek Faz 3 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, ABD, Asya, Afrika ve Latin Amerika dahil olmak \u00fczere d\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerinden 18 ya\u015f ve \u00fcst\u00fc 35 binden fazla g\u00f6n\u00fcll\u00fcn\u00fcn kat\u0131l\u0131m\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.\r\n\r\n