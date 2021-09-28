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Sanofi’nin Covid-19’a karşı geliştirdiği mRNA aşısının ara sonuçları açıklandı

28 Eylül 2021
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Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi, corona virüse karşı geliştirdiği mRNA aşısının erken aşama klinik denemelerinin sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aşının gönüllülerin en az yüzde 91’inde virüsü nötralize edici antikor oluşumu sağladığı belirtildi.





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28 Eylül 2021


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