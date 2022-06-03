Sanatçı Hüseyin Kırmızı, UKÜ “MÜZİK, TASARIM, MİMARLIK atölye çalışmasının konuğu oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen V. Tasarım Festivali kapsamında ülkenin değerli sanatçılarından Hüseyin Kırmızı’nın katıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk, Dr. Nezire Özgece, Öğr. Gör. Mete Mutlu Balkıs ve Öğr. Gör Meray Taluğ yürütücülüğünde gerçekleştirilen “MÜZİK, TASARIM, MİMARLIK – 5” atölye çalışmasında Hüseyin Kırmızı’nın 2020 yılında çıkan ‘Ucubeler Sirki’ adlı eseri, atölye çalışmasının bu yılki temasına ilham verdi.

Etkinlikte konuşan Hüseyin Kırmızı, eserinin felsefi ve mantıksal açıdan kendi içinde bir paradoks yarattığını belirterek, temelde ana bir karakter üzerinden bir özgürlük arayışı hikâyesini konu aldığını söyledi.

Hikayenin kitapta bölümler halinde anlatıldığını da aktaran Kırmızı, “Hikayenin her bölümü için bestelenmiş 12 senfonik skeç ile birlikte, hem okunabilir hem dinlenebilir edebi – müzikal bir eser olmakla birlikte mekânsal olarak da bir çok anlatım sunuyor” dedi.

Etkinlik kapsamında konuşan Dr. Özgece ise atölye çalışmasına katılan öğrencilerin kitaptaki hikâyeyi yazarın kendi anlatımından dinleyip, devamında da hikâyenin müziklerini deneyimleme şansı yakaladıklarını kaydetti.

Atölye çalışması çerçevesinde mimarlık ve müzik arasındaki ortak benzerlikler ile duygu ve hayal gücündeki geçişlerin irdelendiğini aktaran Özgece, öğrencilerin bu iki sanat dalını, mimarlık ve müziği, eşleştirmelerini istediklerini belirtti.

Hüseyin Kırmızı’nın atölye çalışmasına katılmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Özgece, kendisi için de çok keyifli bir çalışma olduğunu ve farklı sanat disiplinlerinin eserlerini kendi pencerelerinden tekrar yaratma sürecinin kendi hayal gücünü de bir adım ileriye taşıdığını ifade etti.

Hüseyin Kırmızı kimdir?

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndaki çalışmalarıyla da bilinen Hüseyin Kırmızı, özgün eserleri ile fark yaratan bir müzisyen ve besteci. 2018 yılında çıkardığı ‘Color Et Sonor’ (Renkler ve Sesler) albümü, görme engelli insanlara renkleri müzik ile anlatma üzerine kurulan bir konsept içerisinde tasarlandı. Hüseyin Kırmızı imzalı 10 eserin kayıtları Prag’da, Prag Senfoni Orkestrası üyeleri ile birlikte yapıldı ve albümün tüm geliri Görme Engelliler Derneği’ne bağışlandı.