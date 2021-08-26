Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu… İşte Beşiktaş’ın rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki kura çekiminde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar C Grubu’nda yer aldı.
Şampiyonlar Ligi‘nde grup kuraları İstanbul’da çekiliyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katıldı. Siyah-beyazlılar, C Grubu’nda Sporting, Dortmund ve Ajax ile eşleşti.
A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge.
B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan.
C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş.
D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff.
E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev.
F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys.
G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg.
H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö.
– İlk hafta maçları 14-15 Eylül’de
Devler Ligi’nde grup maçları, 14-15 Eylül‘de başlayıp 7-8 Aralık‘ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.
– Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi’nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022