Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu… İşte Beşiktaş’ın rakipleri

Şampiyonlar Ligi‘nde grup kuraları İstanbul’da çekiliyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katıldı. Siyah-beyazlılar, C Grubu’nda Sporting, Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge.

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan.

C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş.

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff.

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev.

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys.

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg.

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö.

– İlk hafta maçları 14-15 Eylül’de

Devler Ligi’nde grup maçları, 14-15 Eylül‘de başlayıp 7-8 Aralık‘ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.

– Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi’nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022