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Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu… İşte Beşiktaş’ın rakipleri

26 Ağustos 2021
uefa





UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki kura çekiminde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar C Grubu’nda yer aldı.





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26 Ağustos 2021


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