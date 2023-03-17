Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 4.haftası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 2.devresi yarın saat 10:00 da 4. hafta maçları ile devam edecek.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Grupları:
A GRUBU
1-DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2-GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
3-PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
B GRUBU
1-GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
2-GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
3-LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
Gruplardaki maçlar şöyle:
A GRUBU
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ – DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTF kortları)
B GRUBU
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(LŞK kortları)
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