Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 4.haftası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 2.devresi yarın saat 10:00 da 4. hafta maçları ile devam edecek.

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Grupları:

A GRUBU

1-DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2-GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3-PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

B GRUBU

1-GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2-GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3-LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

Gruplardaki maçlar şöyle:

A GRUBU

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ – DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

(KKTF kortları)

B GRUBU

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

(LŞK kortları)