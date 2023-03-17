Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 4.haftası oynanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 4.haftası oynanacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 4.haftası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 2.devresi yarın saat 10:00 da 4. hafta maçları ile devam edecek.

 


KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Grupları:

 

A GRUBU

1-DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2-GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3-PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

B GRUBU

1-GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2-GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3-LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

 

Gruplardaki maçlar şöyle:

 

A GRUBU

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  – DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

(KKTF kortları)

 

B GRUBU

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

(LŞK kortları)

 

 

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Tags:2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 2.devresi
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