Şampiyon Melekler Sezonu 5.hafta maçları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Şampiyon Melekler Sezonu 5.hafta maçları tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Şampiyon Melekler Sezonu 5.hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B Gruplarında oynanan 2.devre 5. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği ile GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-1’lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü’nü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3’lük skorla kazandı.

 


KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 5.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle:

 

A GRUBU 5.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2    TEK ERKEKLER    0

1    TEK KADINLAR     1

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

B GRUBU 5.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

1    TEK ERKEKLER    1

1    TEK KADINLAR     1

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

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Tags:2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B grupları
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