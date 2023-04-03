Şampiyon Melekler Sezonu 5.hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B Gruplarında oynanan 2.devre 5. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği ile GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-1’lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü’nü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3’lük skorla kazandı.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 5.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU 5.HAFTA
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2 TEK ERKEKLER 0
1 TEK KADINLAR 1
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 0
B GRUBU 5.HAFTA
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
1 TEK ERKEKLER 1
1 TEK KADINLAR 1
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1