Şampiyon Melekler Sezonu 5.hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B Gruplarında oynanan 2.devre 5. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği ile GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-1’lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü’nü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3’lük skorla kazandı.

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 5.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU 5.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 0

B GRUBU 5.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

1 TEK ERKEKLER 1

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1