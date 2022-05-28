Salmonellanın Kinderlere nasıl bulaştığı ortaya çıktı

Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero’nun Fransa’daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu.

Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika’daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:

“Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı.”

“Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık”

Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık’ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.

Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.

“15 Aralık’ta tüm üretim hatlarını durdurduk, üretilenleri attık. İlerleyen günlerde yapılan tüm testlerimiz negatif çıktı, bu nedenle de fabrikayı yeniden açtık.”

“Son 20 yılın en büyük ürün geri çağırması”

Çok fazla ürün toplattıklarına dikkati çeken Neykov, bunun, son yirmi yılın en büyük “ürün geri çağırması” olduğunu dile getirdi.

Sadece Fransa’da 3 bin tondan fazla Kinder ürünü piyasadan çekildi.

“Tüketicilerin yüzde 60’ı artık bu markaya güven duymuyor”

En fazla çikolata satışının yapıldığı Paskalya döneminde, firmanın cirosunun yüzde 40’ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacak.

Tüketicilerin yüzde 60’ının artık bu markaya güven duymuyor.

Sağlık skandalında, 81’i sadece Fransa’da olmak üzere 100’den fazla çocuğa salmonella virüsü bulaşmıştı.