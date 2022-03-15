Salih Sonüstün: İğneden ipliğe zam yapmaktan vaz geçin.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede korkunç bir ekonomik yıkım yaşandığını belirterek, UBP-DP-YDP hükümetini, iğneden ipliğe zam yapmaktan vaz geçmeye çağırdı.

Petrol fiyatlarındaki anormal artışlardan sonra, insanların arabalara binemez olduğunu dile getiren Sonüstün, fiyatların bir miktar düşmüş olmasına rağmen, indirim yapılmamasının insafsızlık olduğunu vurguladı.

Maliyetlerin korkunç arttığı günümüz koşullarında, üretim yapmanın mümkün olmadığını belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Ülkeyi yönettiğini söyleyenler, elleri kolları bağlı yaşananları seyrediyor” dedi.

“TL kullanımına mahkum Kıbrıslı Türklerin kaderi kötü yönetilmek olamaz” diyen Sonüstün, emek yanlısı kesimlerin, kapitalizmin yarattığı krizlerin faturalarını ödemek yerine, güçlerini birleştirerek sömürü düzenine karşı mücadele etmekten başka çareleri olmadığını vurguladı.

“Kapitalist emperyalist dünyanın insanlığın düşmanı olduğunu belirten Salih Sonüstün, BKP, üstüne düşeni kararlılıkla yapmaya devam edecektir” dedi.