Saıpem 12000 Greko Burnu açıklarında direktif bekliyor

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içindeki 3’üncü parsele doğru yola çıkan ancak Türkiye’nin Navtex yayınlayarak kapattığı tatbikat bölgesine girmemesi yönünde uyarılan Saipem 12000 sondaj gemisi, yoluna devam etmek için Roma’dan direktif bekliyor.

Rum radyosu Saipem 12000’in dün akşamdan beridir Greko Burnu açıklarında ve Rum tarafının tek yanlı ilan ederek parsellediği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki 3’üncü parsele 15 deniz mili mesafede beklemede olduğunu duyurdu.

Sondaj gemisinin 3’üncü parseldeki “Supya” hedefine ilerlemek için direktif beklemekte olduğunu Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis açıkladı.

Kasulidis ENI’nin sondaj gemisi kaptanına “devam et” talimatı verdiği bilgileri sorulduğunda “Şirket dün kaptana geri dönmeme direktifi verdi” dedi. ENI’nin , Türkiye’nin artan faaliyetlerinden çok da endişe duymadığını savunan Kasulidis “Bu tür tacizler alışılagelmiştir. Dünyanın, hidrokarbon araması yapılan birçok ülkesinde bu tür vukuatlar sıklıkla cereyan ediyor” dedi.

Yoannis Kasulidis Rum Yönetimi’nin İtalyan hükümeti ve ENI şirketi sürekli temas halinde olduğunu, Avrupa Birliği’ni ve ABD Büyükelçiliği’ni de bilgilendirdiğini söyledi.

“Durum çok yakında netleşecek, çözüm Roma’dan gelecek” diyen Kasulidis, İtalyan hükümetinin, çıkarlarını koruyacağı kanaatini dile getirdi.

Bu arada bazı Rum siyasi partileri Rum Yönetimi’ni, Türkiye’yi AB’ye şikayet etmeye ve yaptırım uygulanmasını talep etmeye çağırdı.