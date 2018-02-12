Şahali: Hedef üreticiler için yeterli bütçe olanağı yaratmak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bütçede tarımsal kesime sağlanan desteği “devenin tüyü kadar”olarak niteleyerek hedefin üreticiler için yeterli bütçe olanağı yaratmak olduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tarım Bakanı Şahali, hazırlanan hükümet programının icraat programı olduğunu belirterek , hükümet programında pek çok yapısal dönüşüme işaret eden unsurlar bulunduğunu söyledi.

Bakan Şahali, “Tarımda en büyük hedef; hem üretim süreçlerinde hem de üretilen ürünlerin tüketilmesinde, pazarlanmasında standartları belirlemek ve devletin tarım sektörüne sağladığı destekleri bu standartların tutturulması kaydıyla verilmesinin önünü açacak yeni bir yaklaşımı ortaya koymaktır” diye konuştu.

Kamuoyunda özellikle tarımın bir miktar tabulaştırıldığını ve sadece tarımla ilgilenenlerin önemsediği ve diğerlerinin çok sıcak bakmadığı bir alan olarak değerlendirildiğini de dile getiren Erkut Şahali, ancak hayatın başlangıcını ve insan yaşamının kalitesini etkileyen tarımın herkes tarafından takip edilip sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bakan Şahali, bütçe büyüklüğü bakımından tarımsal kesime sağlanan mevcut destek sistemini “devenin tüyü kadar” olarak nitelendirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Şahali “Devletin hem maaş ve özlük haklarına hem de sosyal transferlere ilişkin yapmakta olduğu toplam ödemenin bir aylık tutarının 3’de 1’i kadardır tarıma 1 yıl boyunca ödenen tüm destek. Bu kadar cüzi bir rakamdır ve kamuoyunu da sürekli meşgul eder alacak- verecek tartışması. Dolayısıyla tarım kesimi sürekli olarak devletten destek talep eden ve bazı kesimler tarafından da üstelik haksız destek talep edermiş gibi görülür bu doğru bir imaj değildir”dedi.

Hedeflenenin üreticiler için yeterli bütçe olanaklarının yaratılması olduğunu söyleyen Bakan Şahali, bu hedef için hem devletin hem de üreticinin üzerine düşen sorumlulukları bulunduğuna vurgu yaptı.

Erkut Şahali, “Şuanda devlet sorumluluklarını eksik yerine getirmektedir. Devlet sorumluluklarını yerine getirmediği için üreticiler de kendi mükellefiyetlerini ya yerine getirmemekte yada getirememektedir. Uygulamada kaynak eksikliği, denetim eksikliği bir sorundur. Kuralların önceden açıklamamış olması da bir sorundur. Dolayısıyla hep eksik yükümlülük söz konusu olduğu için sorumlululuklar da hep eksik yerine getirildiğinden tarımı düzenli çalışan ve disiplin altında hareket eden bir sektör haline getiremedik” dedi.

Bakan Şahali tarım sektöründe ortaya koydukları vizyonun gıda güvenliğini esas alarak, kayıtlılık, güçlü bir idari yapılanma ve mevzuatla yönetilmesi olduğunu ifade etti.

Bakan Şahali bir soru üzerine, 21 aylık sürede geçmiş hükümet döneminde su konusunda önemli bir ilerleme sağlanmadığını söyledi.

Enerji maliyetine ihtiyaç duyulmadan ülkeye gelen suyun fazlasının denize aktığını ve bu suyun heba edilmemesi gerektiğini kaydeden Şahali, “Suyun Güzelyalı terfi merkezinde denize sıfır noktasında bırakılması yerine Geçitköy Geçitköy tarafından yeraltı kaynaklarına katkı sağlaması bakımından mümkün olabiliyorsa ona bakıp, değerlendireceğiz”şeklinde konuştu